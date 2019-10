Il presidente della Regione è intervenuto alla cerimonia di presentazione del Raduno Nazionale di Falconeria



“Melfi è quel luogo della Basilicata dove vive, sospesa nel tempo, la magia del periodo medioevale. E’ ancora presente in questa nostra comunità il carisma di Federico II di Svevia che portò Melfi ad essere nel XIII secolo baricentro del Sud Italia. Rivolgo un sentito apprezzamento all’Associazione Falconieri del Melfese e al Comune di Melfi per la passione, la dedizione e la determinazione con cui si persevera nel dar vita al Convegno e Raduno Nazionale di Falconeria di Melfi giunto ormai alla sua ventiseiesima edizione”.



Sono queste le parole del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi alla cerimonia di presentazione del Raduno Nazionale di Falconeria.



“Questo patrimonio di valori e di energie che rappresentate – ha detto Bardi - è uno dei tanti tasselli preziosi che come Giunta regionale di Basilicata intendiamo valorizzare in una nostra visione avanzata di turismo di qualità. E’ nostra intenzione di creare un brand “Basilicata” che sappia mettere a valore eccellenze come la vostra, nell’ottica di un restyling di immagine che vogliamo attuare per la nostra Basilicata. Attraverso una migliore e più oculata gestione dei Fondi Europei vogliamo costruire opportunità turistiche all’altezza della domanda internazionale. In questo contesto – ha concluso Bardi - la denominazione ‘Melfi - Capitale della Falconeria’ diventa il caposaldo da cui partire per costruire, tutti insieme, una visione strategica avanzata di valorizzazione del territorio”.