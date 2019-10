“La Basilicata nel 2018 non ha garantito i Livelli essenziali di assistenza (Lea) ed è tra le quattro regioni italiane che, a distanza di tre anni dalla sua approvazione, non hanno ancora recepito il Piano nazionale cronicità, finalizzato a migliorare l’assistenza alle persone con particolari patologie”.



Lo dichiara l’assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Basilicata, Rocco Leone, commentando i dati dell’Osservatorio civico sul Federalismo in Sanità, presentati oggi a Roma da Cittadinanzattiva.



“Faccio rilavare queste criticità – aggiunge Leone – per fotografare lo stato di salute in cui versa il sistema sanitario che abbiamo ereditato, ma anche per richiamare tutti i soggetti istituzionali in campo, opposizione compresa, a una comune azione di responsabilità per rilanciare il comparto nell’interesse esclusivo dei cittadini, abbandonando la logica dei campanili e la difesa delle rendite di posizione”.