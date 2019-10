Si è tenuta ieri, nella sede della Provincia di Matera, l’assemblea regionale dell’Upi di Basilicata. Nel corso del lavori, introdotti dal presidente Piero Marrese, si è proceduto alla nomina del secondo vice presidente (il primo, il presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, fu nominato nella seduta dello scorso 8 febbraio), individuato in Marco Tucciariello. L’assemblea ha effettuato anche la nomina del nuovo consiglio direttivo, che sarà composto dai consiglieri Silvio De Marco, Francesco Mancini, Ines Nesi, Giuseppina Giovina Castaldo, Leonardo Sabato, Luigi Coiro e Marco Evangelista. Tesoriere è stato nominato Francesco Mancini, mentre i rappresentanti dell’Upi di Basilicata all’assemblea nazionale saranno Antonio Pace e Anna Maria Amenta.

“Stiamo lavorando a livello nazionale per una riforma delle Province – ha affermato il presidente Marrese -. Un dialogo già ben avviato con il precedente Governo, e che ora ha subito un rallentamento con l’avvento del nuovo Governo. La prossima settimana sarò a Roma con altri presidenti di Province per riaprire questo confronto e cercare quantomeno di avere una maggiore attenzione ed una apertura al fine di reperire risorse finanziarie, in particolare per mettere in sicurezza la scuole, i ponti e le strade del nostro territorio. Dobbiamo utilizzare al meglio i canali come l’Upi, per far pervenire proposte e suggerimenti al Governo finalizzati a dare ossigeno alle Province”. Sulla stessa linea il vice presidente dell’Upi regionale e presidente della Provincia di Potenza Guarino. “Con L’Upi abbiamo già tracciato la strada per restituire alle Province un ruolo forte, centrale e strategico. L’Unione delle Province può e deve far sentire la sua voce in ambito nazionale su temi quali edilizia scolastica, viabilità e ambiente. Le Province – ha concluso il suo intervento Guarino – devono restare la casa dei comuni”.