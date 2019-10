Domani 19 ottobre sarà in visita nella città dei Sassi il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. La Provincia di Matera, per l’occasione, ha promosso una serie di iniziative di carattere culturale che vedranno tra i principali protagonisti anche gli studenti del territorio.

Il programma della giornata prevede alle 16.45 l'inaugurazione della nuova sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Matera, ubicata in via Lucana, n. 194; a seguire, alle 17.20, si terrà un incontro a palazzo Lanfranchi con i Dirigenti Scolastici della Regione Basilicata e un momento musicale, che sarà curato dagli allievi del Liceo musicale-coreutico dell’Istituto Statale d’istruzione superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico. In serata, nella sede dell’Istituto superiore Alberghiero “A. Duni”, si terrà un momento dimostrativo delle abilità tecnico-professionali acquisite dagli allievi dello stesso istituto alberghiero.

“Promuoviamo questa iniziativa che rientra nel quadro di una strategia territoriale legata alla valorizzazione dell’istruzione, della formazione e degli elementi fondamentali di crescita sociale e volano di sviluppo territoriale – spiega il presidente della Provincia Piero Marrese -. Siamo lieti di inaugurare la nuova sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale con il Ministro Fioramonti, la cui presenza rappresenterà una importante occasione per affrontare le impellenti questioni inerenti la sicurezza delle nostre scuole e dei nostri studenti, che vedono la Provincia sempre impegnata in prima linea”.