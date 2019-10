L’assessore regionale alle Infrastrutture nel commentare le novità introdotte dalle recenti normative per la prevenzione e gestione dei rischi ha evidenziato l’importanza deli incontri di approfondimento promossi dalla Regione Basilicata

“Una serie di strumenti innovativi che renderanno più agevole conseguire gli obiettivi di sicurezza e di prevenzione dei rischi sono stati introdotti dal nuovo Codice di Protezione Civile: ne abbiamo parlato a Potenza, nel convegno di apertura della Settimana nazionale della Protezione Civile, al quale sono intervenuti tutti gli attori di un complesso sistema di difesa del territorio, che passa attraverso la pianificazione, la prevenzione, la gestione delle emergenze”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, in riferimento alla prima iniziativa del programma di eventi promosso dalla Regione Basilicata, che si svilupperà fino a sabato prossimo. “Abbiamo approfondito - ha spiegato l’esponente dell’esecutivo regionale - il ruolo ed i compiti del Corpo dei Vigili del fuoco, degli uffici regionali di Protezione Civile e della comunità scientifica, nell’ottica della prevenzione e della gestione dei rischi. Questo ciclo di eventi, fortemente voluto dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi ed organizzato con il coordinamento dell’Ufficio di Protezione civile del Dipartimento Infrastrutture è sicuramente fondamentale per i rappresentanti delle istituzioni e per gli operatori del settore: ogni attore del delicato processo di difesa del territorio, infatti, deve essere consapevole del ruolo strategico assunto. Il nostro territorio - ha continuato l’assessore Merra - ha bisogno di un’attenzione costante, perché è caratterizzato da profili importanti di criticità, che vanno affrontati con responsabilità. Il nuovo Codice, appunto, ci fornisce gli strumenti per coordinare e per condividere iniziative virtuose ed allo stesso tempo per conseguire risultati importanti a livello di sicurezza e di prevenzione dei rischi. Ecco perché è utile approfondire insieme tali strumenti”.

Domani, nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione Civile, nel campus universitario di Macchia Romana, a Potenza, ci sarà (con inizio alle 9.30) un convegno dal tema “Centri di Competenza per la riduzione dei rischi su infrastrutture e strutture strategiche in Basilicata”. “Ogni giorno, in questa settimana - ricorda l’assessore Merra - ci sarà un incontro dedicato ad un tema specifico nel vasto scenario della Protezione civile e delle infrastrutture strategiche”.