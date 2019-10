E’ vergognoso esercitare una ritorsione ed un atteggiamento vessatorio nei confronti di una donna che ha svolto il suo lavoro in modo corretto e conforme, solo perché sorella del Consigliere Regionale, Dina Sileo, rea di avere esercitato una Sua prerogativa nello svolgimento delle Sue funzioni e del Suo ruolo. Sono veramente indignata che la politica, oggi, sia diventata così poco corretta e poco trasparente e adotti metodi molto vicini ed inclini ad atti ed atteggiamenti mafiosi che nulla hanno a che vedere con il confronto ideologico che, una volta, era declinato con un sano contraddittorio. E quello che mi irrita maggiormente è che a farne le spese siano quasi sempre le Donne che meriterebbero più rispetto!!! Ma le Donne forti non demordono e, una volta, intrapresi l’iter e le strade giuste, quelle che portano all’onestà, alla trasparenza cristallina, vanno avanti indagando per arrivare alla meta prefissa che ha un solo nome Verità. Le Donne forti percorrono la loro esistenza a testa alta e dritta lungo l’asfalto della vita. Il loro volto è illuminato dal sole, gli occhi brillano anche quando hanno qualche relitto nel cuore. Eppure, non si stancano di sfidare l’incertezza e, a volte, la furia del mare. Vivono di sogni, mischiati al cemento, si ammantano di fallimenti e di sconfitte con innata eleganza e dignità sofferta.

Care sorelle, siamo l’altra metà del Cielo, non dobbiamo mollare; la strada sarà irta di ostacoli, ma noi la percorreremo combattendo i soprusi e le angherie che troveremo nel nostro cammino.

Massima Solidarietà al Consigliere Regionale Dina Sileo, Donna determinata e competente. Sono vicino a Lucia Sileo, che ha subito un atto vessatorio e mobbing, solo per essere la sorella del Consigliere Regionale.



Adriana Domeniconi

Dirigente Lega Basilicata

Responsabile ENAC Basilicata

Responsabile Pari Opportunità Movimento Difesa del Cittadino Basilicata