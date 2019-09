“La manifestazione di Confindustria che si è tenuta a Matera è segno tangibile di un’attenzione che viene verso il nostro territorio. Di questo non posso che essere grato al presidente Boccia e a quanti sono convenuti nella splendida città dei Sassi”.

Lo dichiara il presidente della Giunta regionale della Basilicata Vito Bardi.

“Da sempre la mia Giunta – continua Bardi - ha ritenuto gli imprenditori lucani veri eroi che contribuiscono, in maniera fattiva, al benessere della collettività. Ritengo importante il colloquio con tutte le parti sociali e in particolare con quelle produttive. Per questo non posso che plaudire a iniziative di questo genere.

Come Giunta. conclude Bardi – metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, per alleviare la fatica di chi quotidianamente produce e lavora qui in Basilicata”.