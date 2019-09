“L’Ugl Igiene Ambientale Basilicata è il primo sindacato alle elezioni Rsu nell’azienda ISCOT Italia di Melfi (PZ) che con la propria lista ottiene un eccellente risultato consentendo l’elezione di 2 Rsu su 3. Risultano eletti, Biagio Caprioli e Deborah Altavela”.

E’ quanto fa sapere il segretario provinciale dell’Ugl Potenza, Giuseppe Palumbo dichiarando: “Grande soddisfazione per un risultato straordinario che premia il lavoro svolto in tutti questi anni all’interno del gruppo ISCOT, soprattutto nel sito produttivo di Melfi. La nostra organizzazione viene suffragata grazie a tutti i candidati che per la prima volta hanno dato modo di presentare la lista Ugl in tale azienda, e non possiamo che - conclude Palumbo – essere grati ai tanti dipendenti che hanno dato delega a poterli rappresentare dove siamo convinti di non deludere le loro aspettative”.