Il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, saluta con soddisfazione la decisione del Ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, di sospendere l’attuazione del provvedimento di riorganizzazione dei poli museali e delle strutture periferiche del MiBac, che prevedeva tra l’altro l’accorpamento del polo museale della Basilicata a quello della Puglia. “La decisione del Ministro Franceschini – sottolinea De Ruggieri – va nella direzione che avevamo auspicato di valutare approfonditamente ogni aspetto di una riforma che non teneva conto delle peculiarità del sistema museale lucano voluto da Dinu Adamesteanu e del ruolo di Matera come Capitale europea della cultura.