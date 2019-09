“E’ stata rinviata dal tribunale di Potenza al primo ottobre 2019 la discussione e decisione relativa al ricorso effettuato dal Custode delle quote di maggioranza della Ferrosud, in opposizione alla decisione del Tribunale di Matera che è decretato la chiusura del Concordato... -->continua

L'assessore regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo (con delega alla Pubblica istruzione) questa mattina nelle scuole di Francavilla in Sinni, Senise e Grumento Nova ha incontrato gli studenti, i docenti e tutto il personale per rivolgere gli augu... -->continua