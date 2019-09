Questo il testo letto dal Presidente Carmine Cicala all’inizio dei lavori. “Oggi, in occasione della ripresa dei lavori consiliari, dopo la pausa estiva, desidero condividere con tutti voi colleghi consiglieri, una riflessione che ho maturato in questi giorni. Desidero ... -->continua

Giovedì 12 settembre alle ore 9 nella sala consiliare del comune di senise, il commissario straordinario Alberico Gentile ha convocato una conferenza stampa che ha come oggetto le comunicazioni in merito alla riapertura del centro sportivo di Monte Cotugno. ne...

Come più volte preannunciato nei giorni scorsi, venerdì 13 settembre alle ore 19.30 presso l'Abbazia di San Michele Arcangelo ci sarà un incontro pubblico dal tema "Tempio Cremazione – Approfondimenti scientifici, amministrativi e tecnici". Nell'incontro saran...

L'ormai ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, negli ultimi giorni della sua attività ministeriale ha firmato il decreto che assegna 7,5 milioni euro ai Comuni sotto i 3.500 abitanti per il finanziamento di interventi infrastruttur...

Buone notizie per i cittadini dell'Alta Val d'Agri. Dopo l'erogazione in questi giorni del gettone relativo al "Bonus Energetico Val d'Agri" per l'anno 2018, la prossima settimana ciascun Comune pubblicherà l'avviso per l'erogazione del nuovo contributo a sost...