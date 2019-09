La Voce della Politica

10/09/2019 - Leggieri M5s su decreti finanziamenti strade

L'ormai ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, negli ultimi giorni della sua attività ministeriale ha firmato il decreto che assegna 7,5 milioni euro ai Comuni sotto i 3.500 abitanti per il finanziamento di interventi infrastrutturali.

In Ba...-->continua

10/09/2019 - Provincia di Matera Piero Marrese su nuovo anno scolastico

“Buon anno scolastico. Agli studenti e alle famiglie, agli insegnanti e agli operatori di tutti gli istituti scolastici. E che sia l’inizio di un nuovo percorso personale e culturale per tutti, intenso e importante per l'apprendimento e la socializzazione”. Co...-->continua

10/09/2019 - Provincia PZ. Guarino su nuovo anno scolastico illustrati ed analizzati i dati

“L’avvìo di un nuovo Anno Scolastico non è mai un avvenimento rituale a cui riservare poca attenzione per rifuggire dalle proprie responsabilità, ma è di fatto l’occasione per tracciare una linea e provare a garantire agli studenti, ai loro docenti e dirigenti...-->continua

10/09/2019 - Sopralluogo del presidente Bardi al centro di accoglienza di Palazzo San Gervasi

“Sono venuto qui al centro di accoglienza per assicurarmi che venga rispettata la dignità delle persone che sono arrivate nel nostro territorio per lavorare. È fondamentale che le istituzioni vigilino e che facciano il possibile per aiutare chi versa in una co...-->continua

10/09/2019 - Assessore Rosa su stagione concorsuale Arpab

“Si è tenuta oggi la prima riunione con i sindacati per concertare un cronoprogramma che porterà in tempi brevi alla fase concorsuale dell’Arpab”. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente, Gianni Rosa, dopo l’incontro di oggi dedicato al tema che si è svolto nella...-->continua