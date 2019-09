Il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, con proprio provvedimento del 09/08/2019, ha istituito la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” a San Costantino Albanese, gestita dall’Associazione di Promozione Sociale Eureka. La nuova scuola sarà ubicata al primo piano dell’edificio scolastico, in ambienti idonei ad accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni. Dopo l’improvvisa chiusura della scuola dell’infanzia paritaria gestita dalle suore nell’ottobre del 2018, ad anno scolastico già avviato, e alla rapida attivazione del polo educativo affidato alla stessa Associazione Eureka, per non privare i bambini e le famiglie del diritto fondamentale all’istruzione e per non farli andare altrove, l’Amministrazione Comunale si è attivata fin da subito per istituire una nuova scuola paritaria, anche perché i numeri esigui non consentivano l’istituzione di una scuola statale.

Dopo gli interventi di adeguamento dei locali effettuati lo scorso anno e la realizzazione di nuovi interventi richiesti dal MIUR, tutto è pronto per un nuovo inizio.

Il giorno 11 settembre inizia il nuovo anno scolastico con la certezza che verranno garantiti ai nostri bambini tutti i servizi necessari per la loro formazione.

Si ringraziano tutte le istituzioni e le persone che si sono impegnate affinché si raggiungesse questo risultato.