Fanelli: “Senza dubbio un’opportunità importante capace di rafforzare l’immagine della nostra Basilicata agricola sul piano internazionale”



Lucano è…FICO: la Basilicata dell’agroalimentare d’eccellenza arriva anche a Fico – Eataly World e si mette in mostra nei giorni 7/8 settembre 2019.

Per partecipare alle celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Fico invita la Basilicata a trasferirsi per due giorni a Eataly World a Bologna con la prima edizione della rassegna-mercato interamente dedicata alle produzioni tipiche e agricole lucane.

“La Basilicata vanta oggi 16 produzioni certificate a marchio europeo e una larga varietà di prodotti tradizionali - sottolinea l’Assessore Fanelli del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata – ormai sempre più conosciuti ed apprezzati, ma siamo convinti che le vetrine di eccellenza vadano presidiate con costanza affinché il prodotto lucano conquisti il suo posizionamento e lo mantenga nel tempo. Quella di Fico è senza dubbio un’opportunità importante capace di rafforzare l’immagine della nostra Basilicata agricola sul piano internazionale”.

"Siamo felici di avere ospite la Basilicata a Fico – dice Sebastiano Sardo Responsabile Palinsesto Eventi FICO - regione di grande interesse e che con Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ha dimostrato di poter giocare un ruolo di forte protagonismo. Con l’evento “Lucano è … FICO” ci auguriamo di contribuire anche noi nel sostenere e rilanciare l’immagine del territorio lucano a partire dalle eccellenze della filiera dell’agroalimentare”.

L’evento, alla sua prima edizione, vedrà 19 aziende agricole del territorio lucano, dotate ciascuna di chiosco personalizzato, esporre i propri prodotti nell’area intorno all’anfiteatro di Fico nei due giorni dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Le aziende che hanno inteso partecipare sono: Elena Fucci (Barile), Martino (Rionero in Vulture), Sempre Freddo sas (Avigliano), Porsia Azienda Agricola (Bernalda), Le Querce di Annibale (Melfi), Frantoiani del Vulture (Venosa), Antico Frantoio di Perna (Campomaggiore), Tenuta I Gelsi (Monticchio Bagni), Azienda Agricola “Mompalà” di Colucci F. (Stigliano), Cantine del Notaio (Rionero in Vulture), Apicoltura Franco Rondinella Honey Spa (Ripacandida), Salumificio Carbone (Tricarico), Cantine Re Manfredi (Venosa), Pasticceria Calciano (Tricarico), Consorzio di Tutela della Melanzana di Rotonda Dop ( Rotonda), La Radice srl Tartufi e dintorni (Avigliano), Lauria Maria Bio Fagioli (Paterno), Azienda Agricola Vincenzo Marvulli (Matera), Azienda Agricola Viggiani Graziantonio (Marconia di Pisticci).

L’inaugurazione si terrà alle ore 11,00 di sabato 7 settembre e, a completare il programma dell’evento, saranno due appuntamenti di Masterclass con i vini lucani presenti alla manifestazione che si terranno nella “Bottaia” di Fico e saranno curati dall’Enoteca Regionale Lucana e dall’AIS Basilicata (sabato 7 settembre alle ore 17,30 e domenica 8 settembre alle ore 11,30). L’APT Basilicata (Agenzia di Promozione Territoriale) che ha aderito all’iniziativa sarà presente con una propria postazione per sostenere la promozione dell’immagine del territorio lucano nelle sue diverse sfaccettature, nella convinzione che sempre più l’agroalimentare sia oggi volano di sviluppo turistico dei territori.