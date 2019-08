30/08/2019 - ANMIL:a Matera come in Italia ancora morti sul lavoro assurde e inaccettabili

“È la provincia di Matera a piangere questa volta per l’ennesima tragedia sul lavoro e ogni morte è un evento inaccettabile quanto assurda che, per noi vittime del lavoro, rappresenta un’intollerabile offesa alla dignità umana”. È questo il commento commosso d...-->continua