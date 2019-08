Il consigliere comunale di Terranova del Pollino, Carmine Propati, plaude all’impegno confermato dall’assessore all’ Agricoltura, Francesco Fanelli, in data odierna,( cosi come già anticipato dallo stesso nell’ultimo incontro del 23 luglio, tenutosi nella sede dell’Assessorato regionale), ai sindaci della Val Sarmento relativamente alla procedura rapida di verifica e autorizzazione ad effettuare il taglio della legna per uso domestico, un tema molto sentito per tantissimi cittadini, da parte della Regione.

Negli ultimi mesi, infatti, si sono accumulate più di 800 richieste presentate dagli interessati residenti dell’area che ad oggi ancora non possono effettuare tale operazione.

Il ritardo, enorme, si è accumulato in quanto sono cambiati i soggetti preposti alla marcatura o timbratura degli alberi da abbattere. Prima erano professionisti esterni alla Regione ad operare con apposita convenzione, e per anni si era proceduto in questo modo. Da quest’anno, invece, si è inteso far fare tale adempimento a tecnici interni dipendenti della Regione stessa, però con la conseguente impossibilità di fatto di poter procedere a tale lavoro, (si parla di mancata esperienza degli stessi oppure al numero non sufficiente di queste figure professionali).

Il consigliere Carmine Propati in quella occasione era in delegazione con altri agricoltori e cittadini dell’area che hanno inteso sottoporre alla attenzione dell’Assessore anche il grave problema del pagamento delle cartelle di bonifica da parte dei cittadini di Senise, in particolare agricoltori e proprietari terrieri, nonché il dannoso problema dovuta alla eccessiva presenza nelle campagne di cinghiali, interventi che devono essere decisi e radicali e non più rinviabili.

Carmine Propati e Rocco Tauro, Dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, che ha guidato la delegazione, sono certi che a breve l’assessorato regionale prenderà le necessarie iniziative al fine di portare a soluzione le tante tematiche, alcune molte antiche, di una parte importante dell’ area sud della nostra regione.



09/08/2019



Fratelli d’Italia

Terranova del Pollino