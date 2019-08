Come comunità di Basilicata facciamo nostro questo dolore, la Regione sarà in queste ore al fianco del Comune di Bernalda per offrire supporto nella gestione dell’emergenza”.



E’ quanto dichiara il presidente della Regione, Vito Bardi, in merito al drammatico incendio avvenuto oggi nell'ex complesso 'La Felandina' di Metaponto, in cui ha perso la vita una giovane migrante migeriana.



Nel corso di un colloquio telefonico con il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, Bardi ha annunciato la presenza di rappresentanti della Protezione Civile regionale alla riunione prevista a Matera in Prefettura.



“Questo incidente – commenta ancora il presidente Bardi – ripropone con tutta la sua drammaticità – la necessità di individuare soluzioni adeguate per far fronte al tema dell’ospitalità dei migranti che lavorano nei campi del Metapontino. Sulla questione – ha concluso Bardi - darò specifiche indicazioni perché si faccia in Regione prima possibile il punto della situazione per il coordinamento delle azioni”