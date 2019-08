4/08/2019 - Jova Beach Party a Policoro: ‘’la natura va rispettata non calpestata''

In merito al Jova Beach Party in programmati a Policoro per il prossimo 13 agosto 2019 sulla spiaggia Località Torre Mozza, le associazioni ambientaliste Mediterraneo no triv, Cova Contro, No scorie Trisaia, Medici per l'ambiente e Mamme libere, esprimo forti ...-->continua