“Auguro a tanti giovani lucani di poter avviare la propria impresa in Basilicata, puntando sulla forza delle proprie idee progettuali, avendo a riferimento le positive esperienze di altri coetanei e con la certezza che sviluppare progetti e sinergie serve anche a dare fiduci... -->continua

“L’Ugl chiede al Presidente della Provincia di Matera avv. Piero Marrese di essere urgentemente convocata per trovare le adeguate e giuste soluzioni ai tanti operai che dai paesi materani viaggiano quotidianamente e da anni con pullman obsoleti e inoltre trov... -->continua

L’assessore alle Politiche Agricole e Forestali Francesco Fanelli annuncia con soddisfazione che, con quasi un mese di anticipo rispetto agli anni pregressi, sono in consegna presso i Comuni della Basilicata, ad eccezione di Matera e Potenza, i tesserini venat... -->continua

"La discussione sulla provenienza di alcuni dirigenti e figure di staff scelti dal governatore Bardi è mal posta e rischia di allontanarci dal vero nucleo della questione, ovvero le competenze delle persone e le procedure adottate per la selezione". Così il se... -->continua