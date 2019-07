“Una settimana meravigliosa e soprattutto una vetrina importante per tutto il territorio”. Così il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha espresso la sua soddisfazione partecipando alle Giornate del Cinema Lucano a Maratea, nella serata conclusiva. Un appuntamento di grande cinema, in una location suggestiva, nella giornata che ha visto, ospite internazionale, l'attore americano Richard Gere. Ma la partecipazione del presidente Bardi è stata anche l'occasione per fare il punto sullo sviluppo dell'industria cinematografica legata al territorio lucano, a pochi giorni dall'attesissimo inizio delle riprese della produzione cinematografica più imponente del mondo, quella per il nuovo film della saga di 007.



“Finalmente si comincia a muovere qualcosa e soprattutto le Giornate del Cinema lucano a Maratea consentono di far conoscere le nostre bellezze anche al di fuori della regione- ha detto Bardi- continua il momento positivo della Basilicata legata all'industria cinematografica.

Inoltre anche a Matera, di concerto con il sindaco De Ruggeri, abbiamo preso accordi con il sottosegretario Lucia Borgonzoni e con il Ministro Bonisoli, per la realizzazione della scuola di cinematografia. La Regione Basilicata tutta, in primis io e la Giunta, ci impegniamo per poter dare dei contributi a chi vorrà cimentarsi nel mondo della cinematografica che sta attraversando un periodo non facile, anche perchè il prodotto culturale diventi un volano industriale per tutto il territorio”.



“Rispetto al progetto della scuola di cinematografia a Matera- ha conlcuso Bardi- abbiamo preso già i primi accordi con il Ministero e mi auguro che a breve, già dopo l'estate, si possa vedere qualcosa di concreto”.