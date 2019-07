“Prosegue il lavoro per colmare il deficit infrastrutturale della nostra Regione che ho annunciato già lo scorso 4 luglio alla stampa. Sono stati sbloccati oltre 104 milioni di euro per le infrastrutture della Basilicata che andranno a finanziare opere che attendono da anni il loro completamento: SS 7 Itinerario Matera-Ferrandina, Riqualificazione SS 407 ”Basentana”, SS 18 Tirrenica inferiore e SS 658 Itinerario Melfi-Potenza. Tutte opere prioritarie incluse nell'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma Anas predisposto dal Ministero dei Trasporti, retto da Danilo Toninelli, e approvato dal Cipe”. Lo annuncia il parlamentare materano del Movimento 5 Stelle Gianluca Rospi.

“Si tratta di opere la cui progettazione esecutiva dovrà essere redatta e validata entro il 2019, cosi' da essere approvata dal Cipe per poi avviare l’esecuzione dei lavori entro i primi mesi del 2020” spiega l’Onorevole Gianluca Rospi.

“In particolare, per quanto riguarda il progetto dell’itinerario Matera - Ferrandina si prevede uno stanziamento totale di 15 milioni di euro, per l’Itinerario SS 407 Basentana 50 milioni, per SS 18 Tirrenica inferiore 25 milioni e per l’itinerario Melfi-Potenza 15 milioni”, spiega l’esponente del Movimento 5 Stelle.

“Altro che ‘movimento del no a tutto’ come i disinformatori organizzati delle solite lobby vogliono far passare, per danneggiare il Movimento 5 Stelle. Solo in questi giorni al Ministero dei Trasporti di Danilo Toninelli hanno sbloccato finanziamenti pari a 15 miliardi di euro per rafforzare le ferrovie nazionali e locali e 12,5 miliardi per opere e sicurezza delle infrastrutture stradali con l’aggiornamento del contratto di programma Anas“ conclude l’esponente l’ON. Gianluca Rospi.