“Mi onora ricoprire il ruolo di presidente della Commissione regionale dei lucani nel mondo e poter esprimere tutto l’orgoglio di avere un concittadino lucano come Rocco Petrone, ‘l’italoamericano lucano’ deciso e tenace, soprannominato ‘tigre’ e al contempo umile, che non ci ha solo fatti arrivare sulla luna ma ha portato il nome della Basilicata in tutto il mondo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala che esprime il plauso dell’Assemblea per le manifestazioni che si svolgono in questi giorni in Basilicata per il cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna.



“I lucani – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale - arricchiscono le comunità nelle quali si inseriscono perché si comportano come ospiti e trasferiscono quel bagaglio culturale di instancabili lavoratori scrupolosi e attenti, in tutto ciò che fanno. Rocco Petrone, ingegnere figlio di lucani di Sasso di Castalda ed uno dei principali collaboratori di Wernher von Braun, padre delle missioni spaziali americane, è il simbolo dell’ingegno e dell’operosità dei lucani che hanno avuto successo e vengono rispettati in tutti i luoghi dove hanno avuto modo di operare. Il mio pensiero – ha concluso Cicala - è sempre rivolto ai lucani nel mondo, che hanno affrontato molte difficoltà lontano dalla loro terra. Ci rendono fieri e ci insegnano a lottare e a superare le avversità della vita contribuendo a far crescere le nostre comunità in modo attivo”.