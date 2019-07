Durante la riunione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che si è svolta oggi a Potenza, “sono stati finalmente sbloccati dopo sei mesi i fondi per alcune associazioni lucane che articolano iniziative d’interesse per le comunità. Dallo sport, alla cultura fino alla promozione turistica, indispensabile per rilanciare la Basilicata. Le richieste accolte rispondono a tutti i requisiti richiesti da regolamento nella massima trasparenza degli atti”.



Ne da notizia il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, precisando che “i parametri che abbiamo valutato per approvare il rilascio di contributo sono di carattere tecnico e di equità, analizzando anche lo storico delle associazioni che già in passato hanno ricevuto maggiori contributi rispetto alle nuove domande che per la prima volta hanno chiesto un supporto”.



Nella riunione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, alla quale, oltre al presidente Cicala, hanno partecipato il vice presidente Vincenzo Baldassarre e il consigliere segretario Gianni Leggieri, sono state vagliate circa la metà delle settanta richieste pervenute, per un totale di circa 40 mila euro assegnati. Le altre istanze delle associazioni saranno valutate prossimamente.