Il Ministero dell’ambiente ha riavviato la Valutazione di Impatto Ambientale del pozzo gorgoglione 3. Il progetto è localizzato nella Regione Basilicata, in Provincia di Potenza nel Comune di Corleto Perticara e prevede la realizzazione della postazione e la successiva perforazione del pozzo esplorativo Gorgoglione 3, nonché la posa di una condotta interrata (flowline) della lunghezza di circa 3 km per il futuro collegamento del pozzo Gorgoglione 3, qualora produttivo, al Centro Olio Tempa Rossa, Comune di Corleto Perticara (Pz).



Le osservazioni scadono il 27 Luglio 2019 (1 mese dalla pubblicazione):



https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1641/2816?Testo=&RaggruppamentoID=229#form-cercaDocumentazione



Ma il ministro non aveva sospeso per 18 mesi tutte le le procedure?



https://www.italiaambiente.it/2019/01/24/trivelle-blocco-per-18-mesi-e-aumento-dei-canoni/



E la nuova commissione Via Vas che fine ha fatto?



