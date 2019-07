Si svolgerà a Potenza lunedì 15 luglio, alle ore 10, nella sala Inguscio in via Verrastro, l’assemblea regionale per il rinnovo degli organismi dell'Alleanza delle cooperative italiane, il soggetto unico di rappresentanza tra le centrali Agci, Confcooperative e Legacoop, costituito in Basilicata nel 2014 dopo un percorso congiunto avviato tre anni prima.

Con più di 45mila soci e oltre 6mila occupati stabili, un fatturato annuo che supera 500 milioni di euro, l’Alleanza delle cooperative in Basilicata rappresenta un segmento imprescindibile per le dinamiche economiche e sociali. L’assemblea sarà quindi l’occasione per un’iniziativa aperta, più ampia, volta ad articolare “La proposta cooperativa” – questo il titolo dell’evento – ovvero l’elaborazione di una serie di direttrici di crescita in un contesto territoriale complicato come quello lucano. La cooperazione, in questi anni di difficoltà, ha dimostrato infatti di saper mantenere competitività sul mercato e di tenere saldi i livelli occupazionali, grazie all’ancoraggio al territorio e ai valori di mutualità e democrazia che ne fanno una forma d’impresa differente e resiliente, un perno stabile su cui poggiare la leva del rilancio dell’intera Basilicata.

Dopo i saluti del sindaco di Potenza Mario Guarente e del presidente della regione Vito Bardi interverrà il presidente uscente regionale dell’Alleanza delle cooperative, Paolo Laguardia. Il prof. Giovanni Quaranta, docente di Economia all’Unibas, inquadrerà lo scenario di riferimento della cooperazione in Basilicata. I contributi propositivi dei coordinatori regionali dell’Alleanza nei settori del welfare, dell’agroalimentare, del lavoro e dei servizi, della cultura e del turismo, dell’abitazione, dei giovani e delle pari opportunità introdurranno il dibattito. Interverranno poi copresidenti regionali dell’Alleanza Giuseppe Nicola Crocco (Agci) e Innocenzo Guidotti (Legacoop Basilicata). Dopo gli adempimenti assembleari, concluderanno i lavori, moderati dalla vicepresidente di Legacoop Basilicata Caterina Salvia, il copresidente regionale dell’Alleanza Giuseppe Bruno (Confcooperative) e il presidente nazionale Mauro Lusetti.