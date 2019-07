È stata inaugurata nella Biblioteca Provinciale di Matera la mostra Sassi & Cromie di Gesuino Pinna, in arte “ Janas”, patrocinata della Provincia di Matera, e visitabile fino al 23 luglio. Una esposizione che propone una serie di tecniche pittoriche e sperimenta tendenze che conducono dall’impressionismo all’espressionismo attraverso un insieme di variazioni cromatiche, tese a comunicare un unico ed importante messaggio: il rispetto per la natura, quell’ambiente di cui l’uomo è parte e dal quale non si può prescindere. Questa mattina l’artista Pinna è stato ricevuto in Provincia dal presidente Piero Marrese, a cui ha reso omaggio di un’opera rappresentativa della città. “Si tratta di un omaggio alla città di Matera e ai suoi abitanti – ha affermato Pinna -. Sono onorato di conoscere il presidente Marrese, che rivolge una grande attenzione alla promozione della cultura e dell’arte”. Il presidente Marrese, nel ringraziare l’artista cagliaritano, si è congratulato con lui per il lavoro e l’impegno profusi al servizio dell’arte. “La Provincia di Matera è sempre al fianco di iniziative di questo genere, volte alla diffusione dell’arte e la cultura, che per noi rappresentano occasioni di sviluppo del territorio”, ha sottolineato il presidente Marrese.