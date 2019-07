Il presidente della Regione Basilicata e l’assessore regionale alla Sanità hanno partecipato alla cerimonia di apertura di una struttura sanitaria residenziale dedicata a pazienti affetti da patologie in fase avanzata a rapida evoluzione.





Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone hanno partecipato oggi, a Viggiano, alla cerimonia di apertura dell’Hospice “Il Mandorlo”, struttura sanitaria residenziale dedicata all’assistenza e al ricovero temporaneo di pazienti affetti da patologie progressive in fase avanzata a rapida evoluzione.

“Esprimiamo grande soddisfazione, perché andiamo a garantire un servizio importante a cittadini che vivono momenti particolari della loro vita”, ha detto l’assessore Leone, a margine dell’evento di inaugurazione della struttura, attivata grazie ad un accordo tra la giunta regionale, l’Asp e l’Associazione nazionale tumori (Ant).

“Un ringraziamento particolare - ha proseguito l’esponente dell’esecutivo regionale - va al sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, che con impegno e passione ha dato il suo importante contributo per far sì che si arrivasse ad inaugurare un’opera attesa da tanti anni. Oggi l’Hospice è una realtà a servizio del nostro territorio, a disposizione dei cittadini della Val d’Agri e di parte della provincia di Potenza. All’interno dell’istituto - ha spiegato l’assessore Leone - saranno assistite persone che soffrono di patologie particolari, sarà applicata anche la terapia del dolore. In Basilicata ci sono altre tre strutture di questo genere, ma non basta. A Matera, ad esempio, non esiste un Hospice di questo genere. Il nostro obiettivo è quello di irrobustire questa rete, perché i malati oncologici purtroppo aumentano. Dobbiamo cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini in sofferenza, nell’ottica del rafforzamento del sistema sanitario locale e per mettere di nuovo al centro il cittadino”.