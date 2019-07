L’importanza del progetto della piattaforma logistica di Ferrandina per il territorio materano e per tutto il Sud Italia è stata al centro di un incontro avvenuto questo pomeriggio a Roma tra il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il Ministro ... -->continua

L’Amministrazione Mascia impegna l’Ufficio Tecnico su un progetto di ampliamento della scuola media “A. Moro” per l’importo di € 1.072.380,00 e non partecipa al bando. È l’ennesimo fallimento di una amministrazione giunta al capolinea. I fatti. Con... -->continua

È di evidenza comune che la gravità della crisi in cui si dibatte il Pd lucano esige un esercizio collettivo di massima consapevolezza, responsabilità e serietà, in linea con le dimissioni presentate dal Segretario Regionale e dal Presidente dell’Assemblea Reg... -->continua

“Meno viaggi della speranza, meno esborsi di danaro a carico della Regione per effetto della mobilità sanitaria e soprattutto cure maggiori e qualitativamente migliori per i cittadini della provincia di Matera che soffrono di patologie tumorali. Questi gli ef... -->continua