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Trasparenza su fondi spesi e sottratti al Sud: la battaglia della Rete Civica Meridionale

16/04/2026



Come mai, da anni, il Sud subisce in silenzio la spoliazione delle proprie risorse? L’Eurispes ha calcolato che al Mezzogiorno sia stata sottratta, in 17 anni, una cifra pari a 840 miliardi di euro di spesa pubblica. Altri osservatori hanno ridimensionato la cifra, ma nessuno è mai stato in grado di smentire che diversi miliardi di euro ogni anno vengono sottratti al Mezzogiorno. Per questo motivo la Rete Civica Meridionale, presieduta dal sindaco di San Paolo Albanese Mosè Antonio Troiano ha presentato una istanza di accesso civico generalizzato al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, chiedendo la trasmissione degli elenchi dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale e delle relative relazioni annuali previste dalla normativa sulla coesione territoriale.


L’iniziativa è stata trasmessa in rappresentanza di 120 sottoscrittori formalmente deleganti (ma molti altri si uniranno). La richiesta si fonda sull’articolo 7-bis del D.L. 243/2016, norma che disciplina la ripartizione delle risorse destinate agli investimenti pubblici e che prevede misure per la riduzione dei divari territoriali. In particolare, la disposizione stabilisce che almeno il 40% delle risorse allocabili sia destinato agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.


Il provvedimento prevede inoltre che le amministrazioni centrali trasmettano annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero competente per il Sud l’elenco dei programmi di spesa in conto capitale, e che lo stesso Ministero riferisca al Parlamento con una relazione sull’attuazione delle misure previste.


L’istanza richiama il diritto di accesso civico generalizzato, che consente a chiunque di ottenere documenti e dati della pubblica amministrazione senza obbligo di motivazione, nell’ottica della trasparenza e del controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La richiesta copre il periodo dal 2016 fino all’anno in corso e riguarda sia gli elenchi dei programmi di spesa trasmessi dalle amministrazioni centrali, sia le relazioni annuali presentate alle Camere sullo stato di attuazione della normativa.


 


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