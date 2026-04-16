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Viribus PotenzaInvicta Matera a porte chiuse: il Prefetto dispone il divieto di pubblico per motivi di ordine pubblic

16/04/2026



Si disputerà nellimpianto sportivo Principe di Piemonte di Potenza, nella giornata di domenica 19 aprile prossimo, la partita di calcio Viribus Potenza-Invicta Matera, valevole per il campionato regionale di Promozione.
LOsservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con determina n. 15 del 15 aprile 2026, ha condiviso le criticità segnalate dalla Questura di Potenza relative allaccesa reciproca rivalità tra le tifoserie delle due squadre, perdurante da anni.
Nonostante le compagini sportive di punta militino da diversi anni in distinti campionati, la tifoseria potentina ha sempre manifestato rancori e avversità verso i materani, come accaduto nellottobre 2018, allorquando alcuni tifosi del Matera, nel transitare da Potenza per dirigersi a Cava dei Tirreni (SA) in occasione della partita Cavese-Matera, furono aggrediti lungo il tratto autostradale Potenza-Balvano dagli ultras potentini.
Inoltre, durante tutti gli incontri calcistici, lultimo dei quali rappresentato dalla finale di Coppa Italia disputatasi a Latina lo scorso 1° aprile, gli ultras potentini hanno intonato continuamente cori offensivi contro la tifoseria di Matera.
Limpianto sportivo nel quale si disputerà la gara in argomento, privo di videosorveglianza, è ubicato allinterno di un complesso sportivo privato ed è omologato per una capienza massima di 99 posti, predisposti in un unico settore allinterno del quale, trattandosi di campionato dilettantistico, non è prevista la presenza di stewards. Lo stesso settore è servito da un solo varco, raggiungibile da una strada stretta e a senso unico di marcia, dalla quale si arriva al settore unico destinato al pubblico, privo di separazioni fisse tra le opposte tifoserie.
Per lincontro, inoltre, non è prevista la vendita di tagliandi di ingresso, né lemissione di titoli di accesso nominativi.
Infine, su segnalazione della Questura di Matera, alla gara in argomento è prevista la partecipazione di circa 120 ultras materani che, alla luce della promozione della società Invicta Matera al campionato di Eccellenza Lucana, potrebbero dar vita a festeggiamenti allinterno del complesso sportivo ovvero, anche a scopo provocatorio, lungo le vie cittadine, con prevedibili turbative per lordine e la sicurezza pubblica.
In considerazione delle evidenziate criticità, lo stesso Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha ritenuto che le stesse possano essere segnalate direttamente allAutorità provinciale di Pubblica Sicurezza competente per ladozione di misure restrittive.
Per quanto sopra, non potendosi escludere che in occasione dellincontro in argomento possano essere perpetrate azioni violente, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, su proposta del Questore di Potenza, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale ha disposto che la gara Viribus Potenza-Invicta Matera valevole per il campionato regionale di Promozione di domenica 19 aprile prossimo si disputi in assenza di pubblico.


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