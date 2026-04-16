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|Viribus PotenzaInvicta Matera a porte chiuse: il Prefetto dispone il divieto di pubblico per motivi di ordine pubblic
16/04/2026
|Si disputerà nellimpianto sportivo Principe di Piemonte di Potenza, nella giornata di domenica 19 aprile prossimo, la partita di calcio Viribus Potenza-Invicta Matera, valevole per il campionato regionale di Promozione.
LOsservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con determina n. 15 del 15 aprile 2026, ha condiviso le criticità segnalate dalla Questura di Potenza relative allaccesa reciproca rivalità tra le tifoserie delle due squadre, perdurante da anni.
Nonostante le compagini sportive di punta militino da diversi anni in distinti campionati, la tifoseria potentina ha sempre manifestato rancori e avversità verso i materani, come accaduto nellottobre 2018, allorquando alcuni tifosi del Matera, nel transitare da Potenza per dirigersi a Cava dei Tirreni (SA) in occasione della partita Cavese-Matera, furono aggrediti lungo il tratto autostradale Potenza-Balvano dagli ultras potentini.
Inoltre, durante tutti gli incontri calcistici, lultimo dei quali rappresentato dalla finale di Coppa Italia disputatasi a Latina lo scorso 1° aprile, gli ultras potentini hanno intonato continuamente cori offensivi contro la tifoseria di Matera.
Limpianto sportivo nel quale si disputerà la gara in argomento, privo di videosorveglianza, è ubicato allinterno di un complesso sportivo privato ed è omologato per una capienza massima di 99 posti, predisposti in un unico settore allinterno del quale, trattandosi di campionato dilettantistico, non è prevista la presenza di stewards. Lo stesso settore è servito da un solo varco, raggiungibile da una strada stretta e a senso unico di marcia, dalla quale si arriva al settore unico destinato al pubblico, privo di separazioni fisse tra le opposte tifoserie.
Per lincontro, inoltre, non è prevista la vendita di tagliandi di ingresso, né lemissione di titoli di accesso nominativi.
Infine, su segnalazione della Questura di Matera, alla gara in argomento è prevista la partecipazione di circa 120 ultras materani che, alla luce della promozione della società Invicta Matera al campionato di Eccellenza Lucana, potrebbero dar vita a festeggiamenti allinterno del complesso sportivo ovvero, anche a scopo provocatorio, lungo le vie cittadine, con prevedibili turbative per lordine e la sicurezza pubblica.
In considerazione delle evidenziate criticità, lo stesso Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha ritenuto che le stesse possano essere segnalate direttamente allAutorità provinciale di Pubblica Sicurezza competente per ladozione di misure restrittive.
Per quanto sopra, non potendosi escludere che in occasione dellincontro in argomento possano essere perpetrate azioni violente, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, su proposta del Questore di Potenza, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale ha disposto che la gara Viribus Potenza-Invicta Matera valevole per il campionato regionale di Promozione di domenica 19 aprile prossimo si disputi in assenza di pubblico.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
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