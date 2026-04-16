L’uomo è accusato di resistenza, lesioni e guida in stato di ebbrezza: un agente ferito durante il blocco del veicolo La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un uomo di 54 anni, di origini rumene, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e guida in stato di ebbrezza. L’intervento è avvenuto nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e del Commissariato di Polizia di Policoro. In tarda serata, durante un posto di controllo nel centro abitato di Scanzano Jonico, l’autovettura con a bordo l’uomo non si è fermata all’alt intimato dagli agenti, dandosi alla fuga a forte velocità.

Ne è nato un inseguimento lungo la Strada Statale 106 Jonica. Nonostante fosse stato raggiunto dopo pochi chilometri, il conducente avrebbe tentato più volte di speronare e tamponare i veicoli della Polizia, mettendo a rischio la sicurezza degli operatori e degli altri automobilisti. La corsa si è conclusa quando gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo. L’uomo ha poi opposto resistenza anche durante le fasi di immobilizzazione, colpendo gli operatori e rendendo necessario l’intervento forzato.

Un agente è rimasto ferito con una prognosi di quattro giorni. Dopo l’arresto, il 54enne è stato condotto al Commissariato di Policoro e successivamente trasferito nel carcere di Matera. Il Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo però l’obbligo di dimora nel comune di residenza.