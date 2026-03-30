I listini dei carburanti registrano oggi lievi rialzi, con il gasolio che raggiunge un prezzo medio di 2,059 euro al litro, mentre la benzina sale a 1,750 euro/litro. Sulle autostrade il diesel costa 2,118 euro/litro e la benzina 1,813 euro, secondo i dati regionali del Mimit elaborati dal Codacons.

Prosegue la crescita dei prezzi alla pompa, più lenta rispetto alla scorsa settimana: il gasolio più caro si trova a Bolzano (2,094 euro), seguito da Trento, Valle d’Aosta e Molise, mentre la benzina più cara è in Basilicata (1,779 euro), seguita da Bolzano, Sicilia e Calabria.

L’associazione ricorda che il 7 aprile scadrà il taglio delle accise previsto dal governo. Se non rinnovato, il prezzo medio del gasolio potrebbe superare i 2,3 euro al litro, la benzina toccare 1,99 euro, con forti ripercussioni per i consumatori italiani.