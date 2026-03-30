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Sud Italia e Basilicata: cinque giorni di maltempo con pioggia, vento e neve sugli Appennini

30/03/2026



Nelle prossime ore il Sud Italia sarà interessato da un nuovo peggioramento meteo: cinque giorni di maltempo diffuso coinvolgeranno le regioni adriatiche, il Sud e la Sicilia, con piogge battenti, venti forti di Grecale e neve copiosa sugli Appennini già sotto i 900 metri. Una massa d’aria fredda proveniente dal Nord Europa sta valicando le Alpi e si sta dirigendo verso i nostri mari, dando vita a un vortice ciclonico che dalla Sardegna si sposterà entro sera verso la Sicilia.
In Basilicata, il cielo nelle prime ore sarà coperto o molto nuvoloso, con piogge sparse soprattutto nel pomeriggio e sui rilievi appenninici, e temperature fresche. Martedì la pressione in diminuzione favorirà un tempo ancora instabile, con precipitazioni di moderata intensità e venti settentrionali sostenuti; nevicate previste sui rilievi. Le piogge più intense si attenderanno tra martedì sera e mercoledì mattina, e ancora giovedì mattina, mentre le temperature resteranno minime tra 3 e 5 gradi e massime tra 8 e 11 gradi.
La situazione rimarrà instabile fino a venerdì 3 aprile, quando l’arrivo dell’alta pressione garantirà un clima più stabile per le festività pasquali.




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di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
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