Un grave incidente ha coinvolto più veicoli sulla S.S.95 Tito-Brienza, nei pressi della galleria “Serra delle Macine”. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa dallo svincolo per Tito. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diversi feriti, le cui condizioni non sono ancora chiare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute numerose ambulanze del 118 Basilicata Soccorso, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale dell’Anas. Le prime ricostruzioni parlano di uno scontro frontale, ma le cause e la dinamica completa dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.