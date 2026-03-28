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|Scontro frontale sulla S.S.95 Tito-Brienza: diversi feriti trasportati in ospeda
28/03/2026
Un grave incidente ha coinvolto più veicoli sulla S.S.95 Tito-Brienza, nei pressi della galleria “Serra delle Macine”. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa dallo svincolo per Tito. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diversi feriti, le cui condizioni non sono ancora chiare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute numerose ambulanze del 118 Basilicata Soccorso, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale dell’Anas. Le prime ricostruzioni parlano di uno scontro frontale, ma le cause e la dinamica completa dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua