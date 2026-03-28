Si è ufficialmente insediato questa mattina, nella sede dell’Ente Parco della Murgia Materana, il nuovo Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), chiamato ad affiancare il Consiglio Direttivo nella revisione del Piano del Parco. L’evento, accompagnato da una conferenza stampa, segna l’avvio operativo di una fase strategica per aggiornare la pianificazione del territorio in modo condiviso e sostenibile.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’assessora all’Ambiente Laura Mongiello, il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, presidente della Comunità del Parco, il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il vice capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente Fabio Tancredi e il capo segreteria del Sottosegretario al Ministero della Cultura Vito Maria Rosario D’Adamo.

Il CTS, presieduto da Giovanni Mianulli, comprende esperti di urbanistica, diritto ambientale e amministrativo, tra cui Amerigo Restucci, Davide Maria Dioguardi, Flavia La Spada e Luigi Fiorentino. Il Comitato avrà un ruolo centrale nella redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP), primo passo per aggiornare il Piano del Parco, analizzare criticità e delineare scenari di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di consegnarlo entro sei mesi e avviare il confronto istituzionale e pubblico.

Durante la cerimonia, il Presidente Bardi ha sottolineato: “Il Parco della Murgia Materana entra in una fase nuova. L’aggiornamento del Piano è una priorità: governare il territorio significa mettere insieme tutela e sviluppo, valorizzando il patrimonio senza comprometterlo e trasformandolo in leva di crescita sostenibile per le comunità locali”.

Il Dott. Vito Maria Rosario D’Adamo ha aggiunto: “Il Comitato è composto da personalità autorevoli e contribuirà a rafforzare la gestione del territorio, coniugando tutela ambientale, patrimonio storico e culturale e sviluppo sostenibile, promuovendo la qualità della vita e l’economia locale”.

Il CTS, a sua volta, ha evidenziato la necessità di superare criticità di oltre vent’anni di pianificazione, garantendo protezione della biodiversità, gestione equilibrata del territorio e valorizzazione dei beni storici e culturali. L’insediamento del Comitato segna così una tappa cruciale per rafforzare il ruolo del Parco della Murgia Materana come laboratorio di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, in linea con le aspettative delle comunità locali.