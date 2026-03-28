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Matera, sequestrati alimenti surgelati per oltre 50.000 euro a ditta abusiva di trasporto

28/03/2026



La Polizia di Stato di Matera ha proceduto al sequestro ai fini di confisca di alimenti surgelati per un valore superiore a 50.000 euro. In particolare, la Polizia Stradale di Matera, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo di veicoli commerciali con i centri mobili di revisione, predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Campania-Basilicata”, disponeva il fermo amministrativo di un complesso veicolare a seguito di contestato esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi a carico della società titolare del mezzo ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. 298/1974.
Di fatti, la ditta proprietaria risultava esercitare l’attività di cui sopra priva dell’iscrizione al relativo albo nazionale degli autotrasportatori.




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