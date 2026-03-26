Un improvviso ritorno del freddo riporta l’inverno nel Sud Italia proprio nei primi giorni di primavera. Correnti gelide in discesa dal Nord Europa determineranno un deciso peggioramento del tempo su Puglia e Basilicata, con precipitazioni diffuse e deboli nevicate fino a quote collinari già da giovedì sera. Un quadro meteo anomalo ma sempre più frequente negli ultimi anni, con possibili ripercussioni negative soprattutto per il comparto agricolo.

Secondo le previsioni, dalla serata odierna il tempo sarà instabile, con nubi compatte alternate a brevi schiarite e nevicate intorno ai 700/600 metri. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 17 gradi, mentre i valori notturni subiranno una sensibile diminuzione.

Venerdì la bassa pressione porterà condizioni ancora perturbate, con piogge e nevicate fino ai 500/400 metri soprattutto in provincia di Potenza. Le temperature massime oscilleranno tra 2 e 12 gradi, con venti forti e clima decisamente invernale. Fiocchi di neve sono attesi anche nel capoluogo, oltre che sulla grande montagna di Viggiano, sul Monte Sirino e sulla catena del Pollino, con possibili deboli nevicate nei comuni di Terranova di Pollino, San Severino Lucano e Chiaromonte. Coinvolto soprattutto il settore orientale della regione, meno quello occidentale. Nel Materano temperature in calo con piovaschi intermittenti, temperatura minima 5°C, massima 15°C.



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