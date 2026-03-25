La Pielle Matera Basket non trova lepilogo sperato, la qualificazione play off sfuma nella 22° e ultima giornata del girone A della Divisione Regionale 1 Puglia. Dopo una stagione intera vissuta tra le prime otto del campionato, posizioni utili per accedere ai play off, nellultima giornata la sconfitta in casa della vice capolista G.Angel Manfredonia, condanna i biancazzurri al post season meno atteso, quello della lotta play out. Senza dubbio un epilogo non atteso dopo lottimo girone dandata, complicato con una seconda parte di stagione meno lucida e soprattutto meno proficua.







Lequilibrio formatosi in classifica nelle ultime settimane, infatti, ha premiato Virtus Matera e Fortitudo Apricena, vincitrici nellultima sfida; mentre la Pielle ha dovuto cedere il passo ai pugliesi per 73-61, in una sfida che ha vissuto momenti anche ottimi per la squadra materana, poi calata nella seconda parte del match. Pronti via, anche un bel 9-19 iniziale, che premia la voglia dei ragazzi di coach Ciccio Losito di provare a strappare la qualificazione play off, che a parità di punti, avrebbe premiato proprio la Pielle per via degli scontri diretti favorevoli. Invece, lottima ripresa della G.Angel ha cambiato la storia di questo campionato. Abbiamo affrontato la sfida a testa alta, giocandoci per lunghi tratti le nostre possibilità  ammette coach Losito . Abbiamo affrontato benissimo una squadra che allandata di aveva messo in un rullo compressore, con molta probabilità la squadra che mi ha impressionato maggiormente in questa stagione. Purtroppo la nostra ultima chance è capitata contro di loro. Unavversaria alla quale va dato merito di aver affrontato con sportività e lealtà il loro ultimo impegno, nonostante fossero già certi del loro secondo posto e senza possibilità di migliorare la loro classifica. Complimenti anche a loro per questo.







Come si riparte in vista dei play out, dove la Pielle Matera essendosi qualificata come nova del proprio girone, giocherà il primo turno contro lultima classificata del girone B, lAtletica Putignano. Gli avversari arriveranno a questa sfida senza aver vinto neppure un incontro in questa stagione, ma coach Losito avverte, mai abbassare la guardia perché è sempre il campo a dare il giudizio finale. Dei nostri avversari conosco poco, senza dubbio due ragazzi giovani che ho affrontato con lunder 19 a Monopoli ed hanno buone potenzialità. Non so che problemi hanno avuto nel corso della stagione per non riuscire a vincere neppure un incontro, ma posso dire con certezza che il loro girone almeno sulla carta risultava più difficile e competitivo del nostro, con tante realtà che hanno investito tanto per la categoria  spiega Losito . Ma non saranno avversari da sottovalutare in nessun caso, dovremo chiudere i conti con la salvezza quanto prima.







Un po' di contraccolpi questa seconda parte di stagione li ha portati con sé, soprattutto il mancato aggancio ai play off, che al termine del girone dandata sembravano altamente alla portata dei biancazzurri. Dobbiamo mettere tutte le scorie mentali da parte, non cè tempo di pensare a ciò che poteva essere, o se avessimo vinto quella o quellaltra sfida. Ora bisogna pensare solamente di dover raggiungere quanto prima il nostro obiettivo, che resta la salvezza. Giocheremo la prima sfida in casa e leventuale terza, sperando di riuscire a chiudere i conti quanto prima.