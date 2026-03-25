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|Monica Martulli (Bici Club Adriano Pedicini) vince la Mediofondo di Gravina
25/03/2026
|Ottimi risultati per lAsd Bici Club Adriano Pedicini in giro per il territorio nazionale. Latleta Monica Martulli ha conquistato il primo posto alla 12esima Mediofondo Bosco Difesa, che si è disputata anche in questa stagione a Gravina in Puglia.
La società, affiliata al Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, ha raccolto dalla sua atleta un grande risultato, che mette a frutto larduo e costante lavoro svolto in allenamento da lei e da tutti i suoi amici e colleghi di pedalate in giro per il territorio materano e non solo. La vittoria di Monica Martulli sa dimpresa. Infatti, latleta materana del Bici Club Adriano Pedicini ha tagliato il traguardo prima di tutte le altre atlete della sua categoria al termine di una gara intensa e combattuta, dove nessuna delle avversarie voleva mollare. La ciclista, tesserata del Bici Club Matera Adriano Pedicini e appartenente al Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, ha dimostrato eccellenti doti atletiche e una determinazione straordinaria, raggiungendo la linea finale al primo posto nella sua categoria, la Master Woman. Una vittoria che premia il lavoro, i sacrifici e la passione, portando in alto non solo i colori del club, ma anche il nome della città di Matera nel panorama ciclistico.
Lappuntamento, immancabile nel calendario annuale della mountain bike di Puglia, è la classica di apertura della mountain bike pugliese, quella sfida che riaccende la stagione con il profumo della terra rossa e l'orizzonte che si apre tra querce e macchia mediterranea. La 12esima Mediofondo Bosco Difesa Grande è la chiamata a raccolta per le società che vogliono testare gamba, mezzi e strategie quando il calendario comincia a fare sul serio. Come citano le parole degli organizzatori, la gara: è un ritorno alle origini nell'anima, ma con un disegno rinnovato che aggiunge nuovi tratti di percorso proprio là dove la Murgia diventa racconto, tra radure luminose e single track incastonati nel verde.
Il risultato conseguito da Monica Martulli entusiasma il presidente del Bici Club Adriano Pedicini. Grande è la soddisfazione da parte della società e di tutto lambiente sportivo locale per il successo di Monica commenta Giovanni Gentile . Il Bici Club si stringe attorno alla propria atleta per questo prestigioso traguardo e augura un proseguo di stagione ricco di soddisfazioni, che speriamo possano raggiungere più atleti possibili nelle prossime competizioni che ci attendono, compresa la manifestazione fiore allocchiello della nostra organizzazione, la Randonnée Le Colline materana. Questo è un successo che profuma di conferma e di futuro. Complimenti ancora Monica.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua