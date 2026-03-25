Ottimi risultati per lAsd Bici Club Adriano Pedicini in giro per il territorio nazionale. Latleta Monica Martulli ha conquistato il primo posto alla 12esima Mediofondo Bosco Difesa, che si è disputata anche in questa stagione a Gravina in Puglia.







La società, affiliata al Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, ha raccolto dalla sua atleta un grande risultato, che mette a frutto larduo e costante lavoro svolto in allenamento da lei e da tutti i suoi amici e colleghi di pedalate in giro per il territorio materano e non solo. La vittoria di Monica Martulli sa dimpresa. Infatti, latleta materana del Bici Club Adriano Pedicini ha tagliato il traguardo prima di tutte le altre atlete della sua categoria al termine di una gara intensa e combattuta, dove nessuna delle avversarie voleva mollare. La ciclista, tesserata del Bici Club Matera Adriano Pedicini e appartenente al Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, ha dimostrato eccellenti doti atletiche e una determinazione straordinaria, raggiungendo la linea finale al primo posto nella sua categoria, la Master Woman. Una vittoria che premia il lavoro, i sacrifici e la passione, portando in alto non solo i colori del club, ma anche il nome della città di Matera nel panorama ciclistico.







Lappuntamento, immancabile nel calendario annuale della mountain bike di Puglia, è la classica di apertura della mountain bike pugliese, quella sfida che riaccende la stagione con il profumo della terra rossa e l'orizzonte che si apre tra querce e macchia mediterranea. La 12esima Mediofondo Bosco Difesa Grande è la chiamata a raccolta per le società che vogliono testare gamba, mezzi e strategie quando il calendario comincia a fare sul serio. Come citano le parole degli organizzatori, la gara: è un ritorno alle origini nell'anima, ma con un disegno rinnovato che aggiunge nuovi tratti di percorso proprio là dove la Murgia diventa racconto, tra radure luminose e single track incastonati nel verde.







Il risultato conseguito da Monica Martulli entusiasma il presidente del Bici Club Adriano Pedicini. Grande è la soddisfazione da parte della società e di tutto lambiente sportivo locale per il successo di Monica  commenta Giovanni Gentile . Il Bici Club si stringe attorno alla propria atleta per questo prestigioso traguardo e augura un proseguo di stagione ricco di soddisfazioni, che speriamo possano raggiungere più atleti possibili nelle prossime competizioni che ci attendono, compresa la manifestazione fiore allocchiello della nostra organizzazione, la Randonnée Le Colline materana. Questo è un successo che profuma di conferma e di futuro. Complimenti ancora Monica.