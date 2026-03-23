Sono stati riaperti i seggi per il referendum confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I cittadini possono votare fino alle ore 15, quando inizieranno le operazioni di spoglio. Secondo i dati sull’affluenza, per la prima giornata, ha votato il 46,07% degli aventi diritto a livello nazionale, con 61.533 sezioni su 61.533 pervenute. Tra le regioni con la partecipazione più alta figurano Emilia-Romagna (53,70%), Toscana (52,49%) e Lombardia (51,83%), mentre i valori più bassi si registrano in Sicilia (34,94%), Calabria (35,70%) e Campania (37,78%).

In Basilicata l’affluenza complessiva si attesta al 39,88%, con 683 sezioni su 683 pervenute. Nel dettaglio, la provincia di Matera registra il 39,45%, mentre Potenza raggiunge il 40,11%. Tra i comuni con dati più elevati figurano Pietragalla (45,61%), Rionero in Vulture (44,79%) e Matera città (44,29%), mentre percentuali più contenute si rilevano in Viggianello (25,21%), Pietrapertosa (21,72%) e Guardia Perticara (28,83%).