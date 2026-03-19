Le famiglie lucane spenderanno in media 459€ nel 2025 per la bolletta dell’acqua, segnando un incremento del 2,6% rispetto al 2024. Si conferma così una spesa inferiore alla media nazionale, che si attesta a 528€, con un aumento del 5,4%. Tra le regioni, il Molise resta la più economica, ma con l’aumento maggiore (+17,5%), mentre la Toscana guida la classifica dei costi più alti (€770). A comunicarlo, tramite nota stampa, è Cittadinanzattiva, che ha pubblicato il Rapporto a cura dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe nell’ambito del progetto “Vita da Generazione SpreK.O.”, finanziato dal MIMIT (D.D. 12 maggio 2025). Nella nota si evidenzia inoltre che, in Basilicata, Matera e Potenza condividono la stessa tariffa media. Segue comunicato stampa.



Si attesta a 459€ la spesa media sostenuta dalle famiglie in Basilicata nel 2025 per la bolletta idrica (nell'ipotesi di consumo 182 mc/anno), registrando un aumento del +2,6% rispetto al 2024. A livello nazionale, la spesa media è di 528€ a famiglia, con un incremento del +5,4% rispetto all'anno precedente.

La regione in cui si spende meno è il Molise (€274), che registra però l'aumento più consistente a livello regionale con il +17,5% rispetto al 2024. Al contrario, la regione con la spesa più elevata resta la Toscana (€770), dove l'aumento medio è del +2,9%.

Frosinone resta in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari con una spesa media annuale di 973€, mentre Milano si conferma il capoluogo più economico con 203€. Fra i capoluoghi di provincia, gli aumenti più consistenti si registrano a Reggio di Calabria (+19,4%) e Crotone (+19,2%)

Notevoli permangono le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione; non è però il caso della Basilicata, in cui si paga 459€ sia a Matera che a Potenza.

In base agli ultimi dati Istat (anno 2022), la dispersione idrica raggiunge il 42,4% nel territorio complessivo italiano. In Basilicata, la dispersione idrica media è del 63,3%. Il livello più alto nella regione si registra a Potenza (71%), mentre il più basso è registrato a Matera (55,5%).

La fotografia emerge dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva. Il Rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2025 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone e un consumo annuo di 182 metri cubi. Se ci attestiamo su un consumo di 150 mc l’anno, la spesa media nazionale sarebbe di €415 con un risparmio di €113. Il risparmio medio annuo garantito dal bonus sociale idrico si attesta sui 115€.