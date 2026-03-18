Un silenzio carico di commozione avvolge Sant’Arcangelo per la scomparsa di Don Luigi Branco, sacerdote esemplare, educatore appassionato e uomo di profonda e raffinata cultura che per lunghi anni ha accompagnato la comunità con discrezione, saggezza e dedizione. Don Luigi non è stato soltanto un punto di riferimento per i fedeli ma una presenza viva e costante nella coscienza collettiva del paese e della Basilicata.

Con pazienza e amore ha scritto pagine di storia attraverso studi, ricerche e scritti che oggi rappresentano un patrimonio prezioso e insostituibile per la comunità santarcangiolese. Il suo sguardo attento al passato non era mai nostalgia ma un modo per dare radici solide al presente e orientare il futuro. In lui fede e cultura si sono intrecciate armoniosamente dando vita a un magistero umano e intellettuale capace di lasciare un segno profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Sempre disponibile all’ascolto, misurato nei modi e ricco di umanità, Don Luigi ha formato generazioni con l’esempio prima ancora che con le parole, trasmettendo valori autentici e un sincero amore per la propria terra. La sua scomparsa lascia un vuoto che va oltre l’assenza fisica. È la mancanza di una voce autorevole, di uno sguardo rassicurante, di una presenza che sapeva unire e orientare. Sant’Arcangelo perde una delle sue anime più nobili ma conserva viva la traccia luminosa del suo insegnamento. Nel dolore di queste ore, resta la gratitudine per una vita spesa al servizio degli altri e della conoscenza. Il suo esempio continuerà a camminare accanto alla comunità, come una luce discreta ma costante, capace di indicare ancora la strada. Sant’Arcangelo si è quindi risvegliata più povera, colui che da sempre è stato riconosciuto come un mentore ed una persona buona e senza alcun dubbio molto simpatica, ora non c’è più se non nei cuori e nei ricordi, lasciando un vuoto che ora starà ai cittadini santarcangiolesi colmare attraverso la divulgazione dell’eredità lasciata in dono da un uomo che sarà per sempre ricordato con profonda ammirazione. La cittadinanza, attonita ed ancora incredula, si stringe con rispettosa e commovente partecipazione al dolore della famiglia e, in segno di rispetto e riconoscenza, l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie

Di seguito il commosso ricordo del primo cittadino di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta: “Con profondo dolore ho appreso della scomparsa di Don Luigi Branco, sacerdote esemplare, docente appassionato e uomo di straordinaria cultura. Don Luigi è stato per tutti noi molto più di una guida spirituale, è stato un autentico custode della memoria storica e dell’identità del nostro Comune. Attraverso le sue ricerche, i suoi studi e il suo instancabile impegno, ha raccontato e tramandato le origini e l’anima di Sant’Arcangelo, lasciando un patrimonio culturale prezioso che continuerà a illuminare le generazioni future. Punto di riferimento autorevole e figura di rara sensibilità, Don Luigi ha saputo coniugare fede, sapere e amore per il territorio, diventando negli anni un faro, una guida sicura e un maestro per l’intera comunità. Indimenticabile resta il momento dell’ottobre 2021, quando, in occasione del 50° anniversario del Premio Letterario Basilicata, tenutosi presso il Convento di Orsoleo, luogo a lui particolarmente caro, l’Amministrazione Comunale volle conferirgli un riconoscimento speciale per la sua “opera omnia”, quale maestro di cultura e custode di una ricchissima biblioteca. Oggi Sant’Arcangelo perde una figura fondamentale, una voce autorevole e un punto di riferimento insostituibile. Da oggi la nostra comunità si sente più sola, orfana di una guida che ha saputo accompagnarla con saggezza, umiltà e dedizione. L’Amministrazione Comunale, interpretando il sentimento unanime di profondo cordoglio della cittadinanza, esprime la volontà di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie, quale segno tangibile di rispetto e riconoscenza. Resta vivo il suo insegnamento, così come l’esempio luminoso della sua vita, che continuerà a indicare la strada a tutti noi. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze mie e dell’intera comunità. Sant’Arcangelo non dimenticherà mai Don Luigi!

Carlino La Grotta