Nel primo pomeriggio di oggi 14 marzo il Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata è intervenuto sul Massiccio del Pollino per soccorrere una cordata di tre alpinisti originari di Taranto.

L'allarme è scattato poco prima delle 14:30, quando la Centrale Operativa 118 Basilicata ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incidente avvenuto sulla via di alpinismo invernale “Squirrel”, sulla parete ovest del Monte Pollino. Durante la progressione, uno degli alpinisti è stato colpito da un sasso, riportando una lesione cutanea al capo nonostante indossasse il casco. Un compagno della cordata ha inoltre segnalato possibile trauma cervicale, richiedendo immediatamente assistenza sanitaria.

In attesa dei soccorsi, i tre alpinisti hanno continuato lentamente la discesa verso il punto più vicino per mettersi in sicurezza.

Sul posto è stata subito inviata una squadra di terra dalla Stazione Pollino Lucano in partenza da Rotonda, che si è mossa con sci e attrezzatura idonea per tratti innevati, mentre l’elicottero del servizio sanitario regionale con base a Potenza è decollato poco dopo su richiesta del CNSAS; un tecnico del Soccorso Alpino è stato imbarcato direttamente a Potenza mentre un altro è stato prelevato in località Valle Frida nei pressi della S.S. Sinnica.

Alle 15:40, la squadra di terra ha raggiunto Colle Impiso, proseguendo con gli sci verso Piano Gaudolino per fornire supporto alle operazioni. Alle 15:50, l’elicottero ha raggiunto il gruppo nonostante condizioni meteorologiche non ottimali, recuperando con più rotazioni sia il ferito sia gli altri componenti della cordata, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Potenza, con l’elicottero rientrato alle 16:45. La squadra di terra ha fatto rientro a Colle Impiso alle 17:20, concludendo l’intervento in sicurezza.