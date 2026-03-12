La Giunta regionale, ha stanziato oltre 9 milioni di euro aggiuntivi per sostenere imprese artigiane, costituende e giovani imprese lucane. Con questo incremento, i tre Avvisi Pubblici salgono da 21 a 30,5 milioni di euro, ampliando la platea dei beneficiari e rafforzando il tessuto produttivo regionale. Le risorse aggiuntive derivano dalle economie dell’Avviso per il risparmio energetico delle imprese e saranno gestite da Sviluppo Basilicata.

Segue comunicato stampa della Regione Basilicata.



La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha approvato una deliberazione che mette a disposizione oltre 9 milioni di euro aggiuntivi per rafforzare il sostegno alle imprese artigiane, alle imprese costituende e alle imprese costituite da 0 a 24 mesi, confermando l’impegno della Regione Basilicata a investire in modo concreto nei settori più dinamici del tessuto produttivo lucano.

Le nuove risorse consentono di incrementare la dotazione finanziaria di tre Avvisi Pubblici dedicati al sostegno dell’imprenditoria – “Aiuti alle imprese costituende”, “Aiuti alle imprese costituite” e “Incentivi alle imprese artigiane” – portando l’investimento complessivo della Regione da 21 milioni a 30,5 milioni di euro.

L’incremento delle risorse è stato deciso a seguito dell’elevato numero di candidature telematiche presentate nei giorni di apertura degli sportelli, con l’obiettivo di ampliare la platea delle imprese beneficiarie e sostenere sia la nascita di nuove iniziative imprenditoriali sia il consolidamento di quelle già attive.



Nel dettaglio:



•per l’Avviso Pubblico “Aiuti alle imprese costituende” sono state destinate ulteriori risorse per circa 3,2 milioni di euro, portando la dotazione finanziaria da 7 milioni a circa 10,2 milioni di euro;

•per l’Avviso “Aiuti alle imprese costituite”, rivolto alle imprese costituite da 0 a 24 mesi, lo stanziamento è stato incrementato di circa 3,2 milioni di euro, passando da 8 milioni a circa 11,2 milioni di euro;

•per l’Avviso “Incentivi alle imprese artigiane” sono stati aggiunti circa 3,2 milioni di euro, con una dotazione complessiva che sale da 6 milioni a circa 9,2 milioni di euro.



«Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore Cupparo – la Regione continua a investire con decisione sui settori strategici dell’imprenditoria lucana, sostenendo chi intende avviare una nuova attività, le imprese di recente costituzione e il comparto artigiano, che rappresenta una componente fondamentale dell’economia regionale».

Le risorse aggiuntive derivano dalle economie accertate sull’Avviso Pubblico “Interventi per il risparmio energetico delle imprese”. «Si tratta – spiega Cupparo – di fondi che trovano origine nei Protocolli finalizzati al rilancio e al rafforzamento del sistema produttivo regionale e che risultano pienamente coerenti con le finalità strategiche degli stessi, poiché destinati a sostenere la nascita di nuove imprese, il consolidamento di quelle esistenti e il rafforzamento del comparto artigiano».

La gestione operativa dei tre Avvisi Pubblici è affidata a Sviluppo Basilicata, soggetto gestore delle misure regionali di sostegno alle imprese.

«L’obiettivo della Regione – conclude Cupparo – è continuare a investire su imprese, innovazione e occupazione, sostenendo chi decide di fare impresa e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della Basilicata».