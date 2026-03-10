I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Potenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino tunisino di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Durante un pattugliamento in Via IV Novembre, il giovane ha tentato di fuggire alla vista della pattuglia, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. La perquisizione ha permesso di sequestrare circa 23 grammi di stupefacente. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto in carcere e il GIP ha disposto il divieto di dimora in Basilicata. Di seguito la nota stampa dei Carabinieri.

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità nel capoluogo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino tunisino di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha avuto in Via IV Novembre. I militari, durante un regolare servizio di pattugliamento, hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia dell'Arma, ha manifestato un palese stato di agitazione, tentando repentinamente di allontanarsi tra le vie limitrofe nel chiaro tentativo di eludere il controllo.

La prontezza degli uomini dell’Arma ha permesso di bloccare il soggetto dopo un breve inseguimento a piedi. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità circa 23 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già nella disponibilità del giovane. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti tecnici presso i laboratori dell’Arma. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto operato dai Carabinieri disponendo nei confronti dell’uomo, per il quale si ricorda vigere il principio costituzionale della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare del divieto di dimora in Basilicata. L’intervento si inserisce nel più ampio e permanente dispositivo di sicurezza dell’Arma nel capoluogo lucano, volto a garantire una presenza visibile e una risposta tempestiva alle criticità, con particolare attenzione al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti a tutela della legalità e della sicurezza della cittadinanza.