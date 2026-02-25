|
|Incidente mortale sulla Fondovalle del Noce, la vittima è Biagio Schettino. Il cordoglio dell'Asp
25/02/2026
Il dottor Biagio Schettino è deceduto in mattinata a seguito di un tragico incidente nei pressi di Rivello L'ASP Basilicata esprime profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa del dott. Biagio Schettino, stimato dirigente medico e dipendente di lunga data dell'azienda, rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costato la vita. Direttore dell’U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, colonna portante della sanità pubblica lucana, il dott. Schettino ha segnato con la sua passione e competenza trentennale l’intera traiettoria dell’ASP Basilicata, guidando con visione innovativa e rigore scientifico il Dipartimento di Prevenzione Collettiva Salute Umana, tutelando la salute dei lavoratori ed elevando gli standard di sicurezza in cantieri ed imprese in tutta la provincia di Potenza. Figura carismatica ed instancabile innovatore, ha formato generazioni di professionisti, lasciando un’eredità indelebile di eccellenza e capacità. "La sua scomparsa- ha evidenziato il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis- lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi. Ho avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane e tale perdita- ha aggiunto il Dg-lascia sgomenti. Sono vicino personalmente, e con l'intera Azienda, alla moglie e al figlio sostenendoli in questo momento di grande dolore".
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua