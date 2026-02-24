Archiviata la sedicesima giornata di campionato e raggiunta la settima vittoria, per la Pm Gruppo Macchia Potenza è tempo di dedicarsi alla Coppa Basilicata. Si gioca infatti martedì sera alle 20 alla Palestra Lanera la fase regolare della competizione lucana riservata ai maggiori club che partecipano ai campionati regionali. Le rossoblù di coach Marco Orlando, inizialmente inserita nel girone B con tre formazioni, si ritrovano a competere solo con la Daken Psa Matera dopo la rinuncia da parte di Volley Matera. La gara di martedì sera sarà ininfluente infatti per il passaggio alla fase play-off della Coppa ma sarà utile solo a decretare laccoppiamento nelle semifinali. Alla vigilia del match coach Marco Orlando traccia un bilancio dellavversario e del momento delle rossoblù dopo la vittoria per 3-0 a Ottaviano contro I Koala Mignon e prima ancora in casa contro Penisola Volley: Il turno infrasettimanale ci vedrà impegnate sul campo materano contro la Daken Psa - dichiara coach Orlando - , formazione militante nel campionato di Serie D pugliese e che ben sta facendo nel corso della stagione, con risultati positivi e situazione in classifica vantaggiosa. Noi veniamo da due gare consecutive vinte, è un buon momento e sono contento sia del ritmo degli allenamenti che dell'apporto dato da tutte durante le gare. Domenica appena trascorsa abbiamo affrontato la lunga trasferta di Ottaviano, consumando energie fisiche e mentali, e soprattutto la prossima gara di campionato ci vedrà impegnati in casa contro la ostica formazione di Pontecagnano, e noi vogliamo mantenere la striscia positiva. Con la qualificazione alle semifinali già garantita, il tecnico rossoblù ne approfitterà per far ruotare il roster e testare nuove soluzioni: Credo che questa occasione di Coppa, con la qualificazione matematica alle semifinali già conquistata - ha sottolineato coach Orlando - , possa essere l'occasione per far trovare maggiore spazio alle atlete meno chiamate in causa durante la regular season e di promuovere qualche under in prima squadra. Ho programmato la settimana per concedere anche un po' di riposo, visto il doppio impegno in trasferta. Ci teniamo a fare bene a Matera, soprattutto quando si arriva con la consapevolezza di militare in una categoria superiore e di dover onorare la maglia. Ogni partita va portata a casa per senso sportivo e per il morale della squadra, e faremo il possibile anche sull'ostico campo di Matera.