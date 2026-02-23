Il Piano del Parco Nazionale del Pollino è ufficialmente in vigore. Dopo il via libera di Calabria e Basilicata e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il documento diventa riferimento obbligatorio per enti e privati, segnando una svolta per il più grande Parco d’Italia. Si apre ora una nuova fase di tutela, pianificazione e sviluppo sostenibile, con regole chiare per coniugare protezione ambientale e crescita delle comunità tra le due regioni.

Il Piano per il Parco Nazionale del Pollino è stato ufficialmente pubblicato ed entra in vigore, segnando un passaggio decisivo per il futuro del più grande Parco nazionale d’Italia. Dopo il via libera delle Regioni Calabria e Basilicata, il documento è approdato in Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini ufficiali regionali, diventando da subito efficace e obbligatorio per amministrazioni e privati. Si chiude così un percorso atteso e si apre una nuova fase per il territorio del Pollino, che ora dispone di uno strumento chiaro e organico per guidare la tutela ambientale, la pianificazione e lo sviluppo sostenibile delle comunità tra Calabria e Basilicata. Il Piano definisce regole, indirizzi e strategie per la conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico, offrendo un quadro di riferimento certo per gli enti locali, i tecnici e gli operatori economici, con l’obiettivo di coniugare protezione dell’ambiente e opportunità di crescita. Gli elaborati sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente Parco, mentre gli uffici competenti restano a disposizione per eventuali chiarimenti. «Con la pubblicazione del Piano – dichiara il Commissario Straordinario Luigi Lirangi – il Pollino compie un passo fondamentale. Mettiamo a disposizione del territorio uno strumento che rafforza la tutela e allo stesso tempo offre certezze a cittadini e amministrazioni. È l’inizio di una nuova stagione di responsabilità e collaborazione per valorizzare al meglio le straordinarie risorse del nostro Parco».