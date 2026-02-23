Sette partite in trenta giorni, due turni infrasettimanali, tre gare in casa e quattro in trasferta: il lungo mese di marzo rappresenta lultimo atto della regular season di Serie A2 Credem Banca prima dellinizio della fase Playoff per andare in SuperLega.



Per la Rinascita Volley Lagonegro sarà un vero e proprio tour de force, un rush finale che metterà in palio le posizioni definite sia in chiave Playoff sia nella lotta per evitare la retrocessione in A3.



La classifica, a poche settimane dal termine, sembra ormai divisa in due tronconi ben distinti. Nelle prime posizioni viaggiano con continuità verso la post-season la Tinet Prata di Pordenone, lAbba Pineto, la Consar Ravenna, la Gruppo Consoli Sferc Brescia, la Virtus Aversa e la stessa Rinascita, attualmente sesta con 32 punti. Un piazzamento solido, costruito partita dopo partita dai ragazzi di coach Waldo Kantor, rafforzato da un vantaggio di otto lunghezze sulla settima e di dieci sulla zona retrocessione.



Alle spalle, invece, regna lequilibrio: nel gruppone che va dalla Banca Macerata Fisiomed MC alla Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ci sono appena due punti di differenza, con la Campi Reali Cantù al momento più staccata in fondo. In un quadro del genere, ogni partita può cambiare completamente gli scenari, sia in alto che in basso.



Dopo la sosta dell'ultimo weekend per la finale di Coppa Italia, vinta dallAbba Pineto su Prata, i biancorossi torneranno a giocare domenica 1° marzo sul campo della Sviluppo Sud Catania. I siciliani  reduci dalle due sconfitte consecutive subìte da Pineto e Brescia  sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda, ma non hanno ancora abbandonato lidea di rientrare in corsa per i playoff: un avversario motivato e ambiente tradizionalmente difficile.



Mercoledì 4 marzo, primo turno infrasettimanale a Taranto contro la Prisma La Cascina Taranto, guidata dallex Pino Lorizio. Anche i pugliesi, contrariamente a quanto pronosticato a inizio stagione, sono coinvolti nella lotta per non retrocedere e cercheranno punti fondamentali davanti al proprio pubblico.



Quattro giorni più tardi, domenica 8 marzo, si torna a Villa dAgri per una delle sfide più attese: arriva lAbba Pineto, fresca vincitrice del trofeo tricolore e tra le squadre più in forma del campionato. Sarà un test importante per misurare ambizioni e solidità, sul taraflex amico dove sono già cadute altre grandi come Prata di Pordenone, Ravenna e Aversa.



Il 15 trasferta in Toscana contro lEmma Villas Codyeco Lupi Siena, squadra desiderosa di riscattare la netta sconfitta dellandata. Senza pause, mercoledì 18 secondo impegno infrasettimanale con il derby lucano-campano contro la Romeo Sorrento, gara che come sempre si annuncia intensa e combattuta.



Domenica 22 nuova trasferta sul campo della Banca Macerata Fisiomed MC, formazione in piena corsa per un posto nei Playoff e determinata a sfruttare il fattore campo. Infine, domenica 29 marzo, la regular season si chiuderà a domicilio contro lEssence Hotels Fano affidata recentemente a Marco Bonitta, tecnico di grande esperienza internazionale, commissario tecnico della Nazionale femminile campione del mondo nel 2002.





Sette partite in un mese, tutte con un peso specifico elevato. La Rinascita parte senza dubbio da una posizione favorevole, ma nulla è ancora deciso. Marzo dirà quale sarà il volto della squadra ai playoff e con quale slancio affronterà la fase più attesa della stagione.