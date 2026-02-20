Ribaltone in Appello per la vicenda delle acque di strato reiniettate nel pozzo petrolifero dismesso Costa Molina 2 a Montemurro. Sei dirigenti dell’Eni – Ruggero Gheller, Enrico Trovato, Roberta Angelini, Vincenzo Lisandrelli, Nicola Allegro e Luca Bagatti Luca – sono stati assolti, annullando la sanzione da 700mila euro, il sequestro di 44,2 milioni e le azioni di risarcimento legate alle royalty perse dalla Regione nel 2016.

In primo grado erano stati condannati a pene tra 1 anno e 4 mesi e 2 anni; il capo dell’ufficio compatibilità ambientale regionale, Salvatore Lambiase, a 1 anno e 6 mesi, poi caduti con l’abolizione del reato nel 2024. Il procedimento riguardava la reiniezione di acque miscelate a scarti di lavorazione, potenzialmente classificate come rifiuti. L’assoluzione con formula “il fatto non sussiste” lascia aperto il dubbio se i giudici abbiano escluso l’illecito o la consapevolezza dei dirigenti, chiarimenti attesi con la pubblicazione delle motivazioni.



INFO TGR BASILICATA